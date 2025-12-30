Clamoroso dalla Spagna: "Il Barcellona guarda in Italia: c'è anche Juan Jesus nella lista"

Il Napoli sa che per muoversi sul mercato in entrata sarà prima necessario fare cassa, e la lista dei possibili sacrificabili è ormai nota. Diversi azzurri hanno trovato poco spazio fin qui e attirano l’interesse di altri club, ma gli scenari potrebbero cambiare rapidamente. Il mercato, come spesso accade, resta imprevedibile e anche strategie apparentemente definite possono essere rimesse in discussione da nuove opportunità.

In questo contesto si inserisce l’interesse del Barcellona per Juan Jesus, secondo ll Mundo Deportivo. Il difensore brasiliano, impiegato da titolare da Conte nelle ultime gare, ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe partire già a gennaio oppure attendere l’estate per liberarsi a parametro zero. Secondo il quotidano iberico, Juan Jesus è finito in una lista di nomi seguiti dal club blaugrana per sopperire all’infortunio di Andreas Christensen, insieme ad altri profili che militano in Serie A come Stefan de Vrij dell’Inter e Koni De Winter del Milan.