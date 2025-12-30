Ultim'ora Mainoo, Romano: "Presto di nuovo disponibile, il Napoli aspetta i tempi dello United"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto mercato internazionale, ha parlato delle ultime sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Kobbie Mainoo attaverso il proprio canale YouTube: "Sappiamo le limitazioni che riguarderanno il Napoli nel mercato di gennaio, ma certamente continua ad essere operativo e attento sul mercato.

Per Mainoo vale quello detto per Zirkzee, cioè aspettiamo e vediamo i tempi dello United. Stasera non è ancora a disposizione per infortunio. Non è un infortunio lungo, non starà fuori per settimane, credo che già per la prossima partita potrà essere a disposizione. Ma il Napoli, in questo momento, aspetta ancora di capire cosa vorrà fare lo United".