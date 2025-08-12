Juanlu-Napoli, Siviglia costretto a cedere: comincerà Liga con appena 12 giocatori

Il Siviglia si trova in un vero e proprio caos a pochi giorni dall’inizio della Liga. Il club andaluso - riferisce As - ha raggiunto il tetto salariale imposto dalla federazione e, di conseguenza, non può tesserare nessuno dei nuovi acquisti né i giocatori rientrati dai prestiti. La stagione partirà così con una rosa ridotta all’osso: appena 12 elementi a disposizione di Matías Almeyda per l’esordio contro l’Athletic Bilbao, con la panchina completata da ragazzi della giovanili.

Attualmente i disponibili sono Nyland, Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa, Gudelj, Agoumé, Sow, Lukebakio, Peque, Isaac e Juanlu Sanchez, quest’ultimo promesso sposo del Napoli. Le cifre sono le solite: gli azzurri sono fermi a 17 milioni, il Siviglia ora ne chiede 20. Ma il Napoli può contare sulla ferma volontà del giocatore. Gli altri volti nuovi, come Suazo, Alfon e il portiere Vlachodimos, restano bloccati. Per sbloccare la situazione serviranno almeno due cessioni di peso: tra i principali indiziati, oltre a Juanlu, c’è Loic Badé, vicino al Bayer Leverkusen. Ma il tempo stringe: senza partenze entro sabato, il Siviglia non potrà registrare i rinforzi.