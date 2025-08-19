Juanlu-Napoli, Sky: in arrivo nuova offerta, domani possibile giornata chiave

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sulla trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Di seguito le parole del giornalista ed esperto di mercato Sky: "Domani dovrebbe essere una giornata chiave per Juanlu Sanchez, perché il Napoli dovrebbe formulare una nuova offerta al Siviglia, vedremo se basterà per prendere dopo Gutierrez, ufficializzato oggi, anche Juanlu".

