Ultim'ora Juanlu, non c'è ancora il sì del Siviglia! Rai: "Il Napoli non alzerà l'offerta!"

Prosegue la telenovela Juanlu Sanchez con il Siviglia che vuole massimizzare dalla cessione nonostante la volontà del giocatore di vestire solo la maglia del Napoli, portando così alla ritirata i club inglesi. Da Siviglia arrivano intanto nuove indiscrezioni, rivelate dal giornalista ed esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato:

"Il Siviglia non ha ancora detto sì al Napoli per Juanlu. Il club azzurro ha ribadito agli agenti che non intende mutare l'offerta fatta poche settimane fa. 17 milioni prendere o lasciare. Si sta quindi lavorando sulla futura percentuale di rivendita e sui bonus per limare le distanze. Lunedì mattina nuovo round: questo ci arriva da Siviglia".