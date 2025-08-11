Ultim'ora Juanlu, non si sblocca l'affare Napoli-Siviglia. Rai: si valuta piano B dal Girona

Il Napoli sta cercando un terzino destro sul mercato per avere una riserva affidabile al capitano Giovanni Di Lorenzo. Gli azzurri ha un obiettivo chiaro sin dall'apertura della finestra estiva, Juanlu Sanchez, ma la trattativa con il Siviglia si sta rivelando più spinosa del previsto e perciò si iniziano a valutare dei profili alternativi. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione:

"Neanche oggi Napoli e Siviglia hanno raggiunto un accordo per Juanlu Sanchez: domani ennesimo round in terra andalusa. Nel frattempo, il club sta valutando Arnau Martinez offerto dal suo entourage agli azzurri: il terzino ha una clausola rescissoria di 14 milioni e un contratto di 1,3 milioni netti. Il Girona potrebbe vederlo anche a 10 milioni secondo quando trapela dai suoi agenti. Poco tempo fa Martinez è stato trattato dal West Ham United ma all'ultimo momento l'operazione è saltata. Il Napoli per ora non ha fornito risposte agli agenti dello spagnolo. Tutto passa da Juanlu. Solo dopo si valuteranno alternative".