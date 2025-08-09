Ufficiale Juanlu torna tra i convocati: è a disposizione del Siviglia per l'amichevole

In attesa di conoscere il suo futuro, conteso fortemente da Napoli e Wolverhampton, Juanlu Sanchez torna a disposizione del Siviglia. Il club andaluso lo ha convocato per la sfida amichevole contro il Tolosa, in programma nella giornata di domani 10 agosto alle ore 19:00. Nell'ultima partita per il Trofeo Puerta invece il laterale spagnolo non era aggregato alla squadra.