Juve, flop Alberto Costa: Giuntoli pensa a Zanoli come rinforzo sulla fascia

Alessandro Zanoli nelle scorse settimane è stato seguito dagli osservatori della Juventus, traendone buone relazioni. Il difensore del Genoa in questo momento è in prestito dal Napoli, ma il Grifone ha un obbligo condizionato. Giuntoli lo conosce bene, avendolo avuto al Napoli, e, stando a quanto riporta TuttoJuve.com, lo considera un buon rinforzo come jolly sulla fascia.

Può fare sia il terzino che il centrocampista di fascia, sull'onda di quanto sta facendo Timothy Weah. Zanoli può essere una buona aggiunta, italiana, e sarebbe più pronto rispetto a quelli che sono attualmente in rosa quando non c'è Weah.

La realtà è che, almeno per il momento, Alberto Costa si è rivelato troppo acerbo per giocare nella Juventus. Non è detto che la situazione non cambi nelle prossime settimane, ma in questo momento la prospettiva appare quella di un prestito in una squadra di media classifica per avere un anno in più di Serie A sulle spalle.