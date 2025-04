Juve, Gatti a un passo dal rinnovo. Ma spunta la cifra per l'addio

vedi letture

Prima conta il campo, dove la Juventus deve conquistare il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Poi arriverà il momento il dei rinnovi e, in tal senso, la società bianconera si sta giù muovendo in diverse direzioni. Il discorso più avanzato, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, riguarda Federico Gatti (scadenza 2028), attualmente ai box a causa della microfrattura al perone. Il difensore è atteso in campo a metà maggio e nello stesso periodo potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo.

Un accordo di massima c’è già: l’azzurro firmerà fino al 2030, che però - specifica la rosea - non è una garanzia di permanenza futura, visto che sull'ex Frosinone ci sono Newcastle e Nottingham. Con un'offerta di 25-30 milioni il sacrificio sarebbe quasi inevitabile. Sul giocatore c'era fino a qualche settimana fa anche il Napoli.