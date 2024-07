Juve, Giuntoli guarda in casa Napoli: Raspadori e Simeone in lizza come vice Vlahovic

La Juventus deve completare il mercato e tra gli elementi da ingaggiare c'è sicuramente un attaccante che svolga le funzione di vice Vlahovic, complice la probabile partenza di Milik dopo la cessione di Kean alla Fiorentina. Secondo Tuttosport sarebbero due i giocatori in cima alla lista di Giuntoli come alternativa centravanti serbo. Il primo è Raspadori, ritenuto profilo ideale da Motta perché, tra l'altro, è abile anche nel fare da raccordo. Prelevarlo dal Napoli non sarebbe comunque semplice, possibile anche che il dt bianconero aspetti gli ultimi giorni per sferrare il colpo, magari attraverso uno scambio con Chiesa, qualora l'ex viola non trovasse una destinazione.

Altra opzione, sempre in casa Napoli, potrebbe essere Simeone. Il figlio d'arte pare non rientri nei piani di Conte e la cessione potrebbe essere concreta. Un nome sempre attuale in casa Juve poi è Retegui, sul quale in realtà i bianconeri sono da un po' di tempo. Sul centravanti del Genoa e della Nazionale c'è la concorrenza della Fiorentina, ma con un colpo alla Cabal Giuntoli potrebbe anticipare la società di Commisso. .Naturalmente prima di eventuali attacchi per il centravanti, bisogna cedere Milik, come detto sul piede di partenza. Il giocatore polacco piace in Premier League, Brentford e West Ham, ma attenzione alle sirene spagnole del Siviglia. Dalla vendita di Milik Giuntoli spera di incassare intorno ai 7 milioni di euro.