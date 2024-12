Juve, l'annuncio di mercato di Mendes avvicina Danilo al Napoli?

vedi letture

Da tempo Antonio Silva è in rotta con il club di Lisbona e ora potrebbe sbarcare in Italia, in particolare alla Juventus. Lo ha confermato il suo agente, Jorge Mendes, ai microfoni di Sky Sport a margine del Globe Soccer Awards a Dubai: "Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno". Il suo arrivo alla Juve potrebbe sbloccare Danilo al Napoli: il brasiliano è da tempo il primo vero obiettivo di Conte per rinforzare la difesa.