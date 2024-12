Juve-Napoli, intrecci di mercato: in ballo Fagioli, Danilo e Raspadori

Il ds del Napoli Manna un po’ di tempo fa ha incontrato anche l’agente di Danilo, il capitano della Juve blindato in diretta televisiva dal dt Giuntoli. A proposito: per il futuro come Belahyane piace anche Nicolò Fagioli, 23 anni. Mentre la Juve ha chiesto Raspadori: il Napoli ha blindato sia lui sia Simeone, richiesto dal Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Dunque tra i due club intreccio di mercato con operazioni però divise tra di loro e anche difficili.