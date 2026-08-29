Juventus beffata, sorpasso Fiorentina per Zirkzee: ecco l'offerta sul piatto

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Paratici fa sul serio e mette sul piatto una cifra importante per superare la sua ex squadra. Se lo United dicesse no, pronta l’alternativa Beto

La Fiorentina accelera sul mercato e mette Joshua Zirkzee al centro dei propri piani per il dopo Kean. Il club viola ha presentato al Manchester United una proposta che può raggiungere i 40 milioni di euro, superando al momento la concorrenza della Juventus. L’operazione sarebbe strutturata attraverso un prestito oneroso da circa 5-6 milioni, accompagnato da un diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Zirkzee avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento a Firenze.

Zirkzee prima scelta, Beto l’alternativa

Ora la Fiorentina attende la risposta dello United, ma nel frattempo Fabio Paratici ha deciso di cautelarsi. Sul tavolo dell’Everton è arrivata infatti un’offerta ufficiale da 20 milioni di euro per Beto, individuato come alternativa principale nel caso in cui l’operazione Zirkzee non dovesse andare in porto. L’obiettivo è trovare il sostituto di Moise Kean, destinato al Como per circa 40 milioni più 5 di bonus, prima di dare il via libera definitivo alla sua partenza.