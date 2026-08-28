Gabriel Jesus, l'Arsenal prova a piazzarlo: offerto anche all'Atletico Madrid

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Resta caldo il fronte legato al futuro di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano, ormai fuori dal progetto tecnico dell'Arsena ed in cerca di una sistemazione, è stato proposto all'Atletico Madrid nelle ultime ore, proprio mentre il calciomercato entra nella sua fase più calda. La situazione dell'ex Manchester City in casa Arsenal è ormai chiara da tempo: il brasiliano, accostato da settimane al Napoli, non rientra più nei piani tecnici del club londinese, che sta lavorando attivamente per trovargli una nuova sistemazione prima della chiusura del mercato.

Il nome sul tavolo dell'Atletico Madrid

In quest'ottica, il profilo di Gabriel Jesus è stato offerto - riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto - alla dirigenza dell'Atletico Madrid, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo. Un'occasione che i Colchoneros valuteranno nelle prossime ore, in un mercato che si avvia ormai verso il rush finale. Resta da capire se la proposta arsenalista troverà terreno fertile a Madrid o se per Gabriel Jesus si apriranno altre strade in questi ultimi, concitati giorni di trattative. Difficile intanto possa riaprirsi lo scenario Napoli dopo il mancato addio di Noa Lang.