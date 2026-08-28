Mazzocchi, niente Cagliari? I rossoblù puntano un altro esterno destro

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Pasquale Mazzocchi potrebbe restare al Napoli nonostante le voci di mercato delle ultime settimane. Il Cagliari punta su Barbieri per la fascia destra.

Potrebbe cambiare il futuro di Pasquale Mazzocchi, finito nella lista dei possibili partenti del Napoli in questa fase conclusiva del mercato. Nelle ultime settimane il laterale era stato accostato soprattutto al Cagliari, oltre ad aver raccolto interessamenti da parte di Lecce e Sassuolo. La pista che porta in Sardegna, però, sembra essere definitivamente tramontata e a questo punto non è esclusa la permanenza del giocatore in azzurro, a meno che non emerga una nuova destinazione negli ultimi giorni disponibili.

Pedullà: "Mazzocchi non è un obiettivo del Cagliari"

A fare chiarezza sulla situazione è stato Alfredo Pedullà di Sportitalia, che ha smentito l'interesse concreto del club rossoblù: "Mazzocchi non è obiettivo del Cagliari che per la fascia destra punta Barbieri". Una porta che dunque si chiude per il laterale del Napoli. Giovanni Manna resta in attesa di eventuali nuove proposte, ma senza sviluppi concreti Mazzocchi potrebbe restare a disposizione di Massimiliano Allegri.