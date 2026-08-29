Gabriel Jesus lascerà l'Arsenal: spunta una nuova possibile destinazione
Si aggiunge una possibile destinazione per Gabriel Jesus, attaccante seguito da tempo anche dal Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, nelle ultime ore il brasiliano sarebbe stato proposto all'Atletico Madrid. Il futuro del centravanti appare ormai lontano dall'Arsenal: lo stesso Mikel Arteta, parlando delle possibili uscite, non ha escluso movimenti prima della chiusura del mercato.
Schira: "Gabriel Jesus pronto a lasciare l'Arsenal"
"Nelle ultime ore Gabriel Jesus è stato proposto all'Atletico Madrid. L'attaccante brasiliano è pronto a lasciare l'Arsenal in questa sessione di mercato estiva, dato che il suo contratto con l'AFC, in scadenza nel 2027, non verrà prolungato", è l'aggiornamento di Schira. Il Napoli resta alla finestra, anche se l'eventuale permanenza di Noa Lang complica gli ultimi movimenti in entrata. Per Jesus, intanto, si apre anche la possibilità Atletico, club che già nei mesi scorsi era stato accostato all'attaccante brasiliano.
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