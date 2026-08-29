Leao blocca Lang, che blocca il Napoli: un ultimo colpo può esserci solo in un caso

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Su Noa Lang resta l'Atalanta ma ad oggi il Napoli non valuta un trasferimento in prestito o in prestito con diritto di riscatto

Il mercato in entrata del Napoli non si sblocca ed a questo punto potrebbe anche non accadere più nulla di rilevante da qui alla chiusura del calciomercato. La giornata di ieri, in questo senso, potrebbe aver sancito qualcosa di determinante per le strategie del club partenopeo. Il ds Manna contava di cedere a titolo definitivo Noa Lang al Galatasaray - per una cifra intorno ai 20-25mln di euro - per sbloccare il colpo in attacco, ma la decisione di Rafa Leao di accettare il Galatasaray - e non l'Aston Villa - ha cambiato le carte in tavola e così i turchi hanno chiuso per il loro primo obiettivo, lasciando la pista Lang che con ogni probabilità resterà in maglia azzurra. Sul giocatore, infatti, resta l'Atalanta ma ad oggi il Napoli non valuta un trasferimento in prestito o in prestito con diritto di riscatto ed i nerazzurri proveranno prima ad andare fino in fondo per Rowe.

Perché la permanenza di Lang blocca il mercato

Senza la cessione dell'esterno olandese il Napoli potrebbe anche restare così com'è per una questione economica, ovviamente, avendo la necessità di rientrare in termini di costo rosa e del rapporto del 70% tra costi/ricavi, ma anche di posto in lista. Al momento Noa Lang è dentro, considerando un'esclusione di Mazzocchi, oltre a quella di Buongiorno che sarà fuori fino a gennaio (e poi a quel punto la società valuterà come inserirlo nuovamente) e di esuberi come Cajuste e Lindstrom (gli altri esuberi Ngonge, Folorunsho e Cheddira sono stati ceduti e ufficializzati ieri). Solo un profilo under 23 potrebbe superare questo ostacolo. Già in lista Uefa, dove non figureranno più under profili come Favasuli e Marianucci, si dovrà procedere ad ulteriori tagli.

Niente Guiu, spunterà un altro obiettivo under?

Un profilo che poteva rientrare nell'identikit tracciato era quello di Marc Guiu, attaccante 2006 del Chelsea, che però giocherà con la maglia del Lipsia che s'è avvicinato ai 25mln di euro chiesti dal club inglese (e con percentuale sulla futura rivendita). Parametri che il Napoli non ha ritenuto di dover colmare, non andando oltre i 15mln di euro. Da capire se il ds Manna avrà altri profili under per rinforzare il ruolo di centravanti che a questo punto in ogni caso vedrà Allegri puntare fortemente sul rilancio di Lorenzo Lucca come prima alternativa alle spalle di Hojlund. Il tecnico del Napoli è atteso da un grande lavoro con tanti elementi bocciati prematuramente da Conte, considerando che il mercato potrebbe anche fermarsi ai soli Badiashile e Favasuli.