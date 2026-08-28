Il Napoli ci provò, ma Nicolas Jackson va all'Aston Villa: le maxi-cifre dell'affare
L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto di Nicolas Jackson dal Chelsea, individuando così il nuovo terminale offensivo della squadra. Nelle casse dei Blues entreranno 47,5 milioni di sterline fisse (circa 55 milioni di euro), cifra che potrà lievitare fino a un massimo di 65 milioni di sterline (75 milioni di euro al cambio) tramite bonus. Si chiude così l'avventura londinese dell'attaccante, atteso ora da una nuova fase di carriera agli ordini di Unai Emery.
Jackson sostituto di Watkins
L'operazione Jackson è strettamente legata all'addio di Ollie Watkins. L'Aston Villa ha voluto muoversi in anticipo per garantirsi un sostituto ancor prima di formalizzare la cessione del centravanti inglese, ormai vicino a un futuro in Arabia Saudita. Watkins è infatti prossimo al trasferimento all'Al Hilal, disposto a versare 50 milioni di sterline per il suo cartellino. L'attaccante, non convocato per la sfida contro il Brighton, si trova già alle prese con le visite mediche di rito per completare l'operazione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro