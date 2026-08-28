Ufficiale Il Napoli ci provò, ma Nicolas Jackson va all'Aston Villa: le maxi-cifre dell'affare

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L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto di Nicolas Jackson dal Chelsea, individuando così il nuovo terminale offensivo della squadra. Nelle casse dei Blues entreranno 47,5 milioni di sterline fisse (circa 55 milioni di euro), cifra che potrà lievitare fino a un massimo di 65 milioni di sterline (75 milioni di euro al cambio) tramite bonus. Si chiude così l'avventura londinese dell'attaccante, atteso ora da una nuova fase di carriera agli ordini di Unai Emery.

Jackson sostituto di Watkins

L'operazione Jackson è strettamente legata all'addio di Ollie Watkins. L'Aston Villa ha voluto muoversi in anticipo per garantirsi un sostituto ancor prima di formalizzare la cessione del centravanti inglese, ormai vicino a un futuro in Arabia Saudita. Watkins è infatti prossimo al trasferimento all'Al Hilal, disposto a versare 50 milioni di sterline per il suo cartellino. L'attaccante, non convocato per la sfida contro il Brighton, si trova già alle prese con le visite mediche di rito per completare l'operazione.