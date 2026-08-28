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Arriva la terza cessione del giorno: il Napoli saluta Folorunsho, va al Monza

Arriva la terza cessione del giorno: il Napoli saluta Folorunsho, va al MonzaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:41Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net
Calciomercato Napoli, altra operazione in uscita: parte Folorunsho con la formula del prestito con diritto di ricatto

Giornata di annunci (in uscita) per il Napoli. Dopo le cessioni di Cheddira all'Avellino e Ngonge al Monza, arriva anche quella di Michael Folorunsho, anche lui al Monza, in prestito oneroso per circa 500mila euro e diritto di riscatto intorno ai 7mln di euro, come emerso dagli esperti di mercato. Questo il comunicato ufficiale del club partenopeo:

Folorunsho-Monza, l'annuncio della SSCNapoli

"La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Michael!", la nota ufficiale del club partenopeo. Ora restano ancora da cedere, come giocatori fuori lista quantomeno, Cajuste e Lindstrom ed in questo senso si attendono aggiornamenti.