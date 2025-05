Juventus-Osimhen, Romano: “Passi in avanti sull’ingaggio, ma il Napoli farà di tutto per non venderlo!”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, ha parlato del futuro di Victor Osimhen sul canale YouTube di Fabrizio Romano, raccontando di una possibilità concreta di un accordo tra il nigeriano ed il suo ex ds Cristiano Giuntoli: "Ci sono stati passi in avanti tra la Juventus e Osimhen per un accordo.

Le parti stanno già iniziando a discutere per il contratto, poi però bisognerà trovare l’accordo con il Napoli. La Juventus sa che questo è il vero nodo della trattativa. Il Napoli infatti sa che la strada sarà molto lunga e in salita, però registriamo passi in avanti tra il club bianconero e il nigeriano per quanto riguarda i termini contrattuali".