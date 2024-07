Juventus, sfumato Di Lorenzo si pensa a Cancelo: il no di ADL ha stravolto tutto

Joao Cancelo di nuovo alla Juventus. È questa la suggestione di mercato del club bianconero, che sta seriamente pensando di riportare il terzino destro portoghese a Torino dopo la stagione 2018-19 e la cessione succosa da 65 milioni al Manchester City. Stesso club che non sa che farsene del 30enne di Barreiro, essendo fuori dai piani tecnici di coach Guardiola. E dunque affare percorribile per la Juve, informa Il Corriere dello Sport, per una cifra intorno ai 20-25 milioni. Operazione legata al 'no' di De Laurentiis all'arrivo di Di Lorenzo che era il primo obiettivo per la Juve.