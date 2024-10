Juventus, sondaggio per Raspadori: Motta lo vorrebbe già a gennaio

Piace molto in primis per la duttilità che può regalare, potendo giocare sia da seconda punta che da trequartista

C'è stato un primo sondaggio da parte della Juventus per Giacomo Raspadori. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa essere aggiunto alla batteria per il mercato di gennaio e l'azzurro è considerato da Thiago Motta come un obiettivo possibile. Piace molto in primis per la duttilità che può regalare, potendo giocare sia da seconda punta che da trequartista, oppure da esterno come aveva già fatto ai tempi del Sassuolo. E poi perché le caratteristiche sono lievemente differenti rispetto a quelle di tutti gli altri, essendo in primis centravanti (pur atipico) e poi eventualmente esterno.

In questa stagione Raspadori non sta trovando grande spazio dal primo minuto. D'altronde con Antonio Conte - e soprattutto Romelu Lukaku - le possibilità di giocare da titolare si assottigliano di parecchio. Di più: il Napoli ha solamente una competizione, due con la Coppa Italia, dunque non c'è nemmeno la necessità di un turnover che faccia riposare gli attaccanti.

Il reparto poi consta di Simeone, anche lui possibile partente con il Torino che ci proverà, Ngonge e Neres, volendo cercare alternative ai titolari Kvara e Politano. Raspadori da par suo gradirebbe la destinazione Juventus, perché potrebbe trovare più spazio e giocare il Mondiale per Club FIFA del prossimo giugno. Da capire l'eventuale valutazione fatta dal Napoli e l'intenzione di cederlo a un possibile avversario diretto".