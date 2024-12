Kiss Kiss - Fatta per il primo colpo, ma resterà nel suo club fino a giugno

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Biraghi andrà via dalla Fiorentina, ieri lo ha anche ribadito Palladino. Ma è presto per parlare di qualcosa di corposo, per ora c’è un pour parler tra Manna e Giuffredi. Si capirà se ci sono i presupposti per venire a Napoli e capiremo anche se Folorunsho andrà alla Fiorentina. Dorgu e Bonny sono due obiettivi molto caldi in casa Napoli al pari di Kiwior. Il Napoli prenderà Dorval a gennaio, ma lo lascerà a Bari fino a fine stagione”.