Kiss Kiss svela le strategie di mercato: "Il Napoli vuole fare 2 super colpi da 80mln!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Tra Conte e Manna c’è un’interazione quotidiana. Se avete ascoltato le parole di Manna nel pre gara con il Monza, io vi do un’indicazione per il Napoli del futuro. Da come stanno lavorando so che sarà sempre di più un Napoli Made in Italy: otto acquisti per la prossima stagione.

Otto profili individuati dal Napoli per la prossima stagione con una caratteristica: sei su otto sono italiani. Parto con i pezzi pesanti: il Napoli vuole fare due super colpi da 80 milioni di euro. Poi ci sono Marianucci, Pellegrini, Orsolini, Lucca, Ricci del Torino e Savona della Juventus. Poi occhio anche a Solet e Paixao”.