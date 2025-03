KKN - Man United su Osimhen: pronti 40mln e una contropartita

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Il nigeriano è uno dei nomi in cima alla lista del Manchester United per l’estate. Non sarà facile convincere il Napoli a cedere il centravanti, attualmente in prestito al Galatasaray.

I Red Devils potrebbero far leva sulla clausola - da 75 milioni di euro valida solo per l'estero nella prossima finestra di mercato -, ma l'obiettivo è trovare un accordo inserendo anche Rasmus Hojlund come contropartita. A riferirlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal': “Sembrerebbe che oggi il Manchester United voglia Osimhen per la prossima stagione e potrebbero proporre Hojlund più 40 milioni”.