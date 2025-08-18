Krstovic, il Napoli chiama il Lecce! Sky: ma ci sono anche Atalanta e Wolfsburg

Il Napoli sta concretamente pensando al colpo Nikola Krstovic per rinforzare l'attacco, dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku che richiede necessariamente l'acquisto di una nuova punta. Gli azzurri stanno valutando diversi profili e quello del centravanti macedone è sicuramente tra i primi della lista: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, il Napoli oggi ha chiamato il Lecce per sondare il terreno. Krstovic piace anche all'Atalanta e al Wolfsburg.

Gli altri nomi in lista.

La diagnosi dell'infortunio di Big Rom è emersa da poco tempo e quindi non c'è ancora un obiettivo ben definito dal Napoli, ma sicuramente ci sono delle occasioni di mercato che possono fare al caso degli azzurri. Oltre Krstovic, un candidato è Rasmus Hojlund in uscita dal Manchester United. In Serie A ci sono altre piste, quelle che portano a Dusan Vlahovic e ad Andrea Pinamonti. Un'ulteriore opzione può essere Breel Embolo, il cui entourage lo ha proposto al Napoli.