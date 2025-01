Kvara al PSG, è quasi fatta per 75mln: tutti i dettagli

La trattativa per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia è entrata nella fase clou. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, la conclusione dell'affare è vicinissima. Il Paris Saint Germain verserà al Napoli 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il georgiano invece firmerà un contratto fino al 2029 (con opzione per un anno in più) da 9 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.

Khvicha #Kvaratskhelia is one step away to #PSG from #Napoli for €75M. Contract until 2029 (€9M/year + 2M as bonuses) with the option for 2030. #transfers https://t.co/LF1RJU73lo