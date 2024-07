Kvara, dietro lo sprint sul rinnovo c'è il PSG: il Napoli ha ribadito la sua posizione

vedi letture

Nella giornata milanese di Manna c’è stato anche un altro incontro importante con Mamuka Jugeli, l’agente di Kvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia resterà al Napoli, su questo non c'è dubbio. Antonio Conte è stato categorico sull'argomento. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Nella giornata milanese di Manna c’è stato anche un altro incontro importante con Mamuka Jugeli, l’agente di Kvicha Kvaratskhelia, il primo appuntamento dopo la missione tedesca di una settimana fa circa.

Si va avanti per definire un’intesa sul rinnovo del contratto. Il Napoli mantiene la stessa posizione: Kvara rimarrà in maglia azzurra, ha un contratto fino al 2027, si discute con il suo agente per migliorare l’ingaggio e far dimenticare le sirene dell’offerta sontuosa del Paris Saint Germain.