Kvara-PSG, da Milano: no del Napoli all’inserimento di Skriniar nell’affare! Vuole solo cash

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è il grande obiettivo dei parigini per il mercato di gennaio e nell’affare con il Napoli hanno provato ad inserire il cartellino di Milan Skriniar. Il club azzurro, però, stando a quanto riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, non vuole contropartite nell’affare per Kvaratskhelia. Vuole solo cash: il prezzo da pagare è di almeno 80 milioni di euro.