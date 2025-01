Kvara-PSG, dalla Francia frenano: "Non hanno slot da extracomunitario! E c'è Barcola..."

Bruno Satin, agente Fifa, tra i massimi esperti di mercato in Francia, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Zhegrova del Lille sta facendo una grande stagione, mi sorprenderebbe se il presidente lo lascia partire. Zhegrova, è un buon giocatore, è mancino e gioca ala destra, è un po’ discontinuo e questo potrebbe essere un problema. Poi in quella posizione a Napoli ci sono altri giocatori tipo Politano e Neres.

Al Psg c’è Barcola che gioca nella stessa posizione di Kvara, ultimamente non sta facendo bene, però prima per dare per fatta questa operazione guarderei in casa parigina. Kvara è extracomunitario e questo potrebbe essere un problema visto che lo tutti gli spot sono occupati, quindi il Psg deve fare un taglio per poterlo prendere”.