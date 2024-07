Kvara-PSG, Romano: "Ci hanno provato col Napoli, ma il sogno è rimasto invano"

Il club azzurro però non ha ceduto, per Conte è intoccabile e ora il Napoli è pronto a rinnovargli il contratto".

Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di calciomercato, a Kick Off ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain e di un affare che non s'ha da fare: "Il sogno del PSG era Kvaratskhelia e dietro le quinte i dirigenti parigini ci hanno provato sia con il Napoli che con il calciatore.

