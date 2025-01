Kvara, scambio di documenti Napoli-PSG! Il giocatore attende via libera per volare a Parigi

Accordo totale tra il Paris Saint-Germain ed il Napoli per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia. Lo annuncia RMC Sport, che fa sapere che l’esterno georgiano firmerà nelle prossime ore il contratto con i parigini. I due club hanno raggiunto l’intesa e stanno ultimando le ultime formalità.

Il portale francese riferisce che ormai siamo allo scambio di documenti, con il giocatore che attende solo il via libera del Napoli per prendere l'aereo per Parigi. L’affare dovrebbe chiudersi per una cifra di circa 70 milioni di euro. L’ex Dinamo Batumi firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2029.