Kvara, scatta l’asta! Dall’Inghilterra: “Sono pronti anche Liverpool e Chelsea!”

E’ la notizia del giorno: Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli già a gennaio. Su di lui c’è forte il pressing del Paris Saint Germain, ma nei prossimi giorni potrebbe scatenarsi una vera e propria asta sul talento georgiano.

Stando a quanto riferito dal prestigioso portale inglese The Athletic, anche il Liverpool potrebbe prendere in considerazione l'idea di ingaggiare l’ex Dinamo Batumi in caso di addio al Napoli a gennaio. I Reds ammirano Kvaratskhelia, non hanno urgenze in quel ruolo ma restano attenti all’evoluzione della situazione e sono pronti nel caso a cogliere l’opportunità. Si di lui, si legge, c’è anche il Chelsea.

