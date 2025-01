Kvara via? Da Milano: nella short-list del Napoli c’è anche Kulusevski

Il Napoli potrebbe cedere Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain già nel corso di questa sessione di mercato. Nella short-list del club azzurro come possibile sostituto dell’ex Dinamo Batumi, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ci sono tre nomi: si tratta di Edon Zhegrova del Lille, Dejan Kulusevski del Tottenham e Federico Chiesa del Liverpool.

In #Napoli’s short list as possible Kvicha #Kvaratskhelia’s replacement there are Edon #Zhegrova (Lille), Dejan #Kulusevski (Tottenham) and Federico #Chiesa (Liverpool). #transfers