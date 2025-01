Kvara via, Sky a sorpresa: "Non è detto arrivi un esterno", e spuntano due nomi

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti parla del mercato del Napoli spiegando che il colpo a gennaio non è detto arrivi in attacco. Dunque non per forza un esterno dopo l'addio di Kvara. Dipenderà dalle offerte.

"Garnacho piace a tutti, ma il Manchester vuole almeno 70 milioni di euro. Tanti, troppi. E quindi bisogna trovare anche delle strade alternative. Ma come detto ci vuole lucidità. Le alternative ci sono, ma vanno trattate con pazienza. Tutti sanno che il Napoli ha disponibilità economica e che deve prendere un giocatore in quella zona di campo. Ma non è necessario spendere tutti i soldi ora. Ma il Napoli un acquisto lo farà, certamente (indipendentemente da Danilo) e non è detto che il colpo debba essere fatto necessariamente per l’erede di Kvara: potrebbe anche essere un centrocampista (Frattesi e Pellegrini, per esempio, di cui spesso si è parlato)".