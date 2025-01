Kvaratskhelia più tranquillo: annuncio rinnovo ad un passo, i dettagli

Kvaratskhelia è in dubbio per la gara di domani contro la Fiorentina. Antonio Conte, infatti, potrebbe scegliere Politano e Neres sulle corsie laterali per la gara del Franchi. Di sicuro, il georgiano è più tranquillo, come si legge sul quotidiano Repubblica oggi in edicola.

Focus sul rinnovo di contratto, ormai ad un passo. Il Napoli si prepara a blindare il numero 77 di Conte con un ingaggio da 6 milioni fino al 2028. La lunga trattativa, dunque, è ad un passo dalla conclusione.