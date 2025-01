Kvaratskhelia-Psg, dalla Francia prudenti dopo i casi Allan e Osimhen?

vedi letture

Entra nel vivo la trattativa per l'addio dal Napoli di Kvaratskhelia. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'affare col Psg è vicino alla conclusione e si può chiudere in breve tempo, anche se proprio dalla Francia "invitano alla prudenza, forse scottati dalle trattative saltate in passato come Allan, o il grande rifiuto estivo alla doppia cessione di Osi-Kvara per 200 milioni".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).