L'annuncio de Il Giornale: "Gasperini rinnoverà con l'Atalanta fino al 2027!"

Sfuma Gian Piero Gasperini. Almeno secondo quanto si legge su Il Giornale oggi in edicola. L'Atalanta, infatti, pare intenzionata a blindare il suo allenatore che tanto piace al Napoli.

"Anche se non dovesse arrivare una coppa, certe notti rimarranno nella storia del club. I Percassi lo sanno bene e per questo sono intenzionati a blindare l’artefice di questa grande Atalanta. Per Gasperini pronto il rinnovo fino al 2026 con opzione per il 2027. Per continuare a scrivere insieme la storia".