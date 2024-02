L’Arsenal e gli intrecci col Napoli: segue Osimhen ed un suo possibile erede

TuttoNapoli.net

Problema in attacco per l'Arsenal. La formazione di Mikel Arteta è in corsa per la conquista del titolo in Inghilterra. I londinesi sono reduci da una serie positiva importante e distano al momento soltanto due lunghezze dal vertice della classifica rappresentato dal Liverpool. In questo periodo però il tecnico spagnolo ha dovuto fare i conti con un'assenza importante nel reparto offensivo. Fra l'infortunio alla coscia e due al ginocchio, Gabriel Jesus non è quasi mai stato a disposizione. Il brasiliano infatti ha collezionato 23 presenze fra campionato, Champions e Coppa di Lega segnando però otto reti e sfornando otto assist.

Le idee sul mercato

Nonostante il buon rendimento del calciatore, in sella alla società si sta pensando a qualcosa in più sul mercato, specialmente per sopperire ai tanti infortuni dell'ex City. Come riporta l'edizione odierna del Daily Mail, fra le opzioni ci sarebbero Ivan Toney del Brentford e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona ma non sarebbero i soli.

Occhio in Italia

Sempre secondo il quotidiano inglese lo sguardo sarebbe rivolto anche al campionato italiano. I Gunners infatti starebbero puntando anche Victor Osimhen del Napoli e Joshua Zirkzeeche sta facendo molto bene a Bologna a sta trascinando la squadra di Thiago Motta in zona Champions League.