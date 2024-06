Ufficiale L'Atletico Madrid saluta i calciatori in scadenza: tra questi c'è Hermoso

E' il 30 giugno e oggi scadono i contratti di tanti giocatori in giro per il mondo. L'Atletico Madrid annuncia gli addii di Mario Hermoso, Memphis Depay e Gabriel Paulista, facendo sapere dunque di aver deciso di non rinnovare gli accordi con questi tre calciatori.

"Mario Hermoso, Memphis Depay e Gabriel Paulista inizieranno una nuova stagione professionistica a partire dal prossimo anno e non indosseranno più i colori del club. Il club augura il meglio ai giocatori per il resto della loro carriera", si legge nel comunicato dei Colchoneros.