L'Equipe - Adeyemi-Napoli, il Dortmund ha già individuato il sostituto

Quella che porta a Karim Adeyemi è la pista alternativa che sta seguendo il Napoli non dovesse andare a buon fine la trattativa col Manchester United per l'argentino Alejandro Garnacho. Già da diversi giorni il direttore sportivo Manna è in contatto per il laterale offensivo del BVB e dopo i due incontri con l'emissario dei red devils che non hanno portato all'accordo definitivo per Garnacho ecco riaccendersi la pista per il classe 2002 tedesco esploso nel Red Bull Salisburgo.

Adeyemi è giocatore che piace sia al Napoli che al Chelsea e il Borussia Dortmund, consapevole del fatto che potrebbe partire, è al lavoro per non farsi cogliere impreparato e individuare eventualmente il sostituto. Secondo L'Equipe, il nome in cima alla lista dei dirigenti del club tedesco è quello di Yunus Akgün, 24 anni, legato al Galatasaray da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Il nazionale turco (14 presenze) con la maglia della squadra di Istanbul ha fin qui segnato undici gol e fornito sette assist in 28 partite.