L'erede perfetto di Osimhen è già in Italia e al Napoli quasi lo "regalerebbero"

Qualcuno potrebbe storcere il naso e pensare: ma che dobbiamo fare? Però Romelu Lukaku, accostato al Napoli nelle ultime ore di mercato, sarebbe il perfetto erede di Osimhen. Sarebbe soprattutto una scelta in controtendenza rispetto al passato (bomber più giovane da valorizzare e cedere per maxi-plusvalenza, vedi Cavani, Higuain o lo stesso Osi) e forse per questo ipotesi irrealizzabile, ma ci sono tutte le premesse - almeno sulla carta - per considerarlo il centravanti ideale della prossima stagione.

Intanto Lukaku è una certezza del gol. Dal 2012, per dodici stagioni di fila, ha sempre segnato almeno 14 reti tra Inghilterra e Italia vestendo maglie più o meno gloriose, dal Chelsea allo United passando per Inter e Roma, vivendo stagioni brillanti o altre negative ma comunque lasciando il segno. Lukaku, inoltre, conosce il nostro campionato, ed ha qualità evidenti: è tecnico, potente, bravo di testa, ha un mancino secco, fa reparto da solo. Certo va a pause e spesso ha fallito le gare più importanti (i tifosi dell'Inter ancora ricordano l'errore clamoroso in finale di Champions League quando 'parò' il tiro di Dimarco), ma col giusto allenatore, con un gioco corale, sfruttando le fasce (o con Conte, che stravede per lui) Lukaku può tornare (anche solo in parte) quello dell'Inter stagione periodo 2019-2020, quando fu devastante segnando 64 gol in due anni.

L'età non sarebbe un problema, a breve Lukaku compirà 31 anni, nel nostro campionato bomber ben più anziani, vedi Dzeko o Giroud, hanno dominato segnando tantissimi gol. Insomma, ci sono tutte le premesse per credere che il belga possa diventare il 9 perfetto del nuovo Napoli. Piccolo dettaglio: il Chelsea, per Osimhen, lo cederebbe quasi "gratis" al club di De Laurentiis (nel senso che rispetto al 120 della clausola di Osimhen lo valuterebbe quasi 1/4), certo andrebbe coperto l'alto stipendio, ma questi sono ragionamenti in fase di valutazione della società. E di Manna che lo conosce molto bene e già voleva portarlo alla Juventus la scorsa estate.