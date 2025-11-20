L’Everton piomba su McTominay! Pronta maxi-offerta al Napoli, la cifra

Calciomercato Napoli
Francesco Carbone

Sirene di mercato per Scott McTominay. Reduce dalla storica qualificazione della Scozia al Mondiale del 2026, arrivata dopo 28 anni anche grazie alla sua spettacolare rete in rovesciata contro la Danimarca, il centrocampista del Napoli è ora finito nel mirino dell’Everton.

Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo Fichajes, il club di Liverpool starebbe preparando un’offerta vicina ai 70 milioni di euro per riportare McTominay in Premier League. I Toffees cercano un centrocampista capace di incidere in entrambe le fasi e il tecnico Moyes vede nello scozzese il profilo ideale per guidare la ricostruzione della squadra.