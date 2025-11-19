Tuttonapoli Colpo di gennaio, curiosità tempistica: otto partite già sicure a mercato aperto

Dalla Lazio al Chelsea, dalla Serie A alle ultime due di Champions per restare in vetta (in Italia) e conquistare gli spareggi con vista sugli ottavi in Europa. Il Napoli a gennaio si gioca gran parte della sua stagione. Ecco perché, in chiave mercato, sarà importante puntare su un giocatore pronto e, soprattutto, pronto ad arrivare subito. Il mercato apre il 2 gennaio, Kdb è fermo da fine ottobre, Anguissa lo è da ora in poi dopo l'infortunio in nazionale. L'emergenza è già presente, a centrocampo, ecco perché il club lavora per regalare quanto prima a Conte l'uomo giusto per la mediana. Si fanno tanti nomi, dal giovanissimo e talentuoso Mainoo dello United a Frattesi dell'Inter, da Atta a Pellegrini in scadenza con la Roma. Oltre alle caratteristiche tecniche e alle qualità in valore assoluto, mai come quest'anno anche la tempistica sarà fondamentale. Il Napoli avrà otto partite a gennaio, a mercato aperto. Forse nove in caso di quarti di finale di Coppa Italia. Quindi tre competizioni nel pieno. Ecco il calendario del Napoli a gennaio, a mercato invernale aperto:

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21