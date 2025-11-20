Dalla Turchia: "4 club di Premier su McTominay, il Napoli non scenderà sotto gli 80mln!"
Il centrocampista del Napoli Scott McTominay fa gola a diversi club di Premier League. A svelarlo sul proprio account X è il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur: "Arsenal, Tottenham, Everton e Manchester United hanno fatto delle ricerche per Scott McTominay. Il Napoli non prenderà in considerazione alcuna offerta inferiore agli 80 milioni di euro. Antonio Conte vede il centrocampista scozzese come una figura chiave nel suo sistema".
🚨🆕 #Napoli 🏴— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 20, 2025
Arsenal, Tottenham, Everton & Man United have made inquiries for Scott McTominay.
💰 Napoli won’t consider any bid below €80M.
▪️Conte sees the Scottish midfielder as a key figure in his system. pic.twitter.com/xkirGkGmSB
