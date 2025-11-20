Ambrosino ai saluti? Tmw: "Va via a gennaio! Ipotesi prestito e spuntano club tedeschi"

vedi letture

Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli a gennaio. Dopo questi primi mesi con Antonio Conte - e il rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku - ecco che il centravanti ex Under21 potrà salutare in prestito. Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse, così come alcune società in Bundesliga. Nelle ultime settimane, del resto, Ambrosino ha cambiato agenzia che ne detiene i diritti, affidandosi alla M.A.R.A.T. Football Management di Mario Giuffredi. Lo riporta la redazione di Tmw. Ambrosino al momento ha raccolto appena pochi minuti in stagione e già in estate poteva partire. Ora è nel mirino di diversi club e dunque a gennaio possibile addio anticipato.