Ambrosino ai saluti? Tmw: "Va via a gennaio! Ipotesi prestito e spuntano club tedeschi"
TuttoNapoli.net
Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli a gennaio. Dopo questi primi mesi con Antonio Conte - e il rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku - ecco che il centravanti ex Under21 potrà salutare in prestito. Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse, così come alcune società in Bundesliga. Nelle ultime settimane, del resto, Ambrosino ha cambiato agenzia che ne detiene i diritti, affidandosi alla M.A.R.A.T. Football Management di Mario Giuffredi. Lo riporta la redazione di Tmw. Ambrosino al momento ha raccolto appena pochi minuti in stagione e già in estate poteva partire. Ora è nel mirino di diversi club e dunque a gennaio possibile addio anticipato.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com