Schira: "McTominay ha rifiutato offerta enorme dall'Arabia e 2 dalla Premier"

vedi letture

Il Napoli blinda McTominay che a sua volta non ha mai avuto alcuna intenzione di andare via. La conferma arriva su X dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira che sui social ha appena scritto un post con una notizia: "Scott McTominay ha rifiutato la scorsa estate un'offerta enorme dall'Arabia Saudita e due approcci da parte di club della Premier League per restare al Napoli, che considera il centrocampista scozzese non cedibile".

Intanto McT è atteso oggi di rientro a Napoli dopo la nazionale e il Mondiale conquistato 28 anni dopo dalla sua Scozia. Al rientro anche Hojlund, Elmas e Rrahmani. Domani torna Olivera. Sabato sfida all'Atalanta allo stadio Maradona.