Schira rivela identikit prossimo colpo: "Sarà Italiano per essere subito pronto"

Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Youtube ha parlato del mercato del Napoli e ha svelato l'identikit del prossimo colpo che potrebbe essere italiano per un motivo ben preciso: "Vi parlo poi del Napoli perché il Napoli cerca un centrocampista. Vi svelgo l'identikit, ma potrebbero essere anche due, uno alla Anguissa magari in prestito. Atta? L'Udinese non lo vende e chiede 40 milioni.

Ci sono delle altre soluzioni all'estero che il Napoli sta seguendo, ma per motivi diversi forse non sono i giocatori ideali per Antonio Conte. E allora il Napoli sta guardando all'Italia, sta cercando un centrocampista italiano che possa essere utile anche a livello regolamentare in chiave liste, ma soprattutto dare un supporto tecnico perché serve un rinforzo a centrocampo, ma anche spirituale, intendo a livello di spogliatoio".