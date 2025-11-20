L’Everton piomba su McTominay! Pronta maxi-offerta per strapparlo al Napoli, la cifra
TuttoNapoli.net
Sirene di mercato per Scott McTominay. Reduce dalla storica qualificazione della Scozia al Mondiale del 2026, arrivata dopo 28 anni anche grazie alla sua spettacolare rete in rovesciata contro la Danimarca, il centrocampista del Napoli è ora finito nel mirino dell’Everton.
Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo Fichajes, il club di Liverpool starebbe preparando un’offerta vicina ai 70 milioni di euro per riportare McTominay in Premier League. I Toffees cercano un centrocampista capace di incidere in entrambe le fasi e il tecnico Moyes vede nello scozzese il profilo ideale per guidare la ricostruzione della squadra.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto di Fabio Tarantino
Le più lette
4 Mondiali 2026, sorteggio play-off: l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. L'accoppiamento per la finale
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
UfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
UfficialeMondiali 2026, sorteggio play-off: l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. L'accoppiamento per la finale
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com