L'Inter cede un esterno e mette nel mirino un obiettivo azzurro: i dettagli

Dopo la notte Champions di ieri sera, l'Inter sul campo lavora già verso il derby contro il Milan in programma domenica sera. Parallelamente, la società porta avanti le varie trattative di questi ultimi giorni di mercato, soprattutto legate alle uscite. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da TMW, in questo senso ci sarà l'uscita di Tajon Buchanan: l'esterno canadese è infatti in partenza per la Spagna con destinazione Villarreal, con le società che si sono accordate per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 13 milioni al termine della stagione.

Sistemata questa cessione, l'Inter deve ora muoversi in tempi rapidi per trovare un sostituto da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi e metterlo a disposizione già per il derby. Il primo nome resta quello di Nicola Zalewski, esterno della Roma per il quale sono previsti nuovi contatti già oggi. Se il giocatore stesso dovesse accettare di rinnovare con la Roma prima di partire, allora la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta con la formula del prestito con diritto di riscatto fra i 6 e gli 8 milioni di euro. In caso contrario, virata decisa su Cristiano Biraghi della Fiorentina: con la società viola è tutto apparecchiato per un prestito secco fino al termine della stagione. Ma come detto, l'eventuale affondo dipende dall'esito della trattativa per Zalewski. A scriverlo è TMW.